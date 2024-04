Une seule zone plutôt que les six zones de police locale actuelles à Bruxelles? C'est la proposition d'Ecolo pour améliorer la sécurité

Zakia Khattabi, tête de liste Ecolo pour Bruxelles et actuelle ministre du Climat et de l’Environnement, était l’invitée du 7h50 de Bel RTL matin du mardi 2 avril. Elle a répondu aux questions de Martin Buxant, notamment sur la sécurité dans la capitale belge.

De plus en plus d'événements tragiques liés au trafic de drogue font monter le sentiment d'insécurité à Bruxelles. Et à l'approche, des élections, les partis politiques et leurs élus sont force de proposition pour tenter d'améliorer la situation dans la capitale belge.

Zakia Khattabi, tête de liste Ecolo pour Bruxelles et actuelle ministre du Climat et de l’Environnement, était l’invitée du 7h50 de Bel RTL matin du mardi 2 avril. Au micro de Martin Buxant, elle est revenue sur une idée soutenue par son parti: réunir la police bruxelloise en une unité de commandement au lieu de six zones de police locale actuelles. "On ne nie pas les réalités locales spécifiques", souligne-t-elle. "Mais avoir une unité de commandement ça permet de gagner en efficacité mais aussi d'avoir un seul interlocuteur face au fédéral puisqu'on y arrivera qu'en collaborant entre unités de pouvoir", explique la Minsitre.