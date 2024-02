Vers des amendes jusqu'à 500.000 euros pour maltraitance animale à Bruxelles? Voici ce que propose Bernard Clerfayt

Bruxelles Environnement a enregistré 92 plaintes pour maltraitance animale en 2023, soit une diminution de 27,5% par rapport à l'année précédente. En revanche, le nombre de saisies effectuées depuis 2019 en Région bruxelloise a augmenté de 40% avec un total de 42 confiscations impliquant 133 animaux en 2023, rapporte dimanche le ministre bruxellois en charge du Bien-être animal, Bernard Clerfayt.

Dans le détail, 54 chiens, 61 chats, huit oiseaux, deux rongeurs, un lapin, un équidé et six araignées ont été saisis l'année dernière. Différents cas justifient une telle décision: manque d'hygiène, négligence, animaux maltraités, sous-alimentés, malades, etc.