Vitres renforcées, vieux camions dans les rues: pour le nouvel an, les secours bruxellois se préparent... aux attaques de feux d'artifice

Leur plus grande crainte, ce sont les jets de feux d'artifice. Chez les pompiers de Bruxelles, par exemple, on a dû adapter le dispositif pour éviter les problèmes. "Cela n'est pas visible, mais il y a un film de protection qui est appliqué aux carreaux latéraux pour éviter que les collègues soient éclaboussés par des débris de verre", raconte par exemple Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, au sujet des camions de pompiers.

Les services de secours se préparent, eux aussi, au réveillon du nouvel an. Les interventions peuvent être nombreuses pendant ces soirées de fête. S'ils sont prêts à aider la population, les secours bruxellois ont aussi pris des décisions pour limiter les risques d'agression, eux qui ont constaté une recrudescence des attaques sur le personnel et les véhicules ces dernières années.

Mais ce n'est pas tout ! Les lances utilisées vont être adaptées, en privilégiant les dispositifs que l'on peut retirer rapidement pour partir en cas d'attaque. Des camions plus anciens seront aussi envoyés en première ligne, tandis que la police sera mobilisée pour suivre les secours si la situation le nécessite. "C'est incompréhensible pour nous, en tant que secouristes", réagit Walter Derieuw au sujet des agressions sur les secours. "Nous sommes disponibles, jour et nuit, pour venir en aide aux gens et ils ne comprennent pas pourquoi ils sont la cible de violences gratuites", précise-t-il ensuite.

Du côté de Saint-Gilles, la commune a envoyé un courrier aux parents de plusieurs mineurs connus pour ce genre de pratique, en plus d'afficher des consignes liées aux feux d'artifice, en s'adressant directement aux jeunes. En espérant que le réveillon se passe bien pour tout le monde.