Accord entre la direction et les syndicats de De Lijn dans le Brabant flamand

Un accord a été conclu entre la direction et les syndicats de l'entreprise flamande de transport public De Lijn dans le Brabant flamand. C'est ce qu'a annoncé le syndicat socialiste ACOD (CGSP) vendredi soir. La grève est terminée et tous les bus circuleront à nouveau normalement à partir de demain/samedi.

La grève s'est déclenchée spontanément au dépôt d'Asse lundi. Un conflit entre un responsable et un groupe de conducteurs de bus était à l'origine de l'action. Au fil de la semaine, de plus en plus de dépôts s'étaient joints au mouvement.

Un deuxième responsable d'équipe va être nommé au dépôt d'Asse et une enquête externe menée par l'IDEWE déterminera si le responsable en poste peut toujours correctement mener à bien ces tâches à son poste actuel.