La rénovation du tunnel Léonard entre dans sa deuxième phase, des embarras à prévoir

La rénovation du tunnel Léonard à Tervuren entre dans sa deuxième phase ce lundi avec de nombreuses perturbations à la clé sur le ring intérieur de Bruxelles. Le centre flamand de la mobilité conseille d'ailleurs aux automobilistes d'éviter, dans la mesure du possible, le ring Est dans les semaines et les mois à venir.

La rénovation du tunnel Léonard a débuté en avril 2023. Le béton des murs et des plafonds a été réparé, la dalle du toit a reçu un traitement protecteur, le plafond un revêtement ignifuge, et l'armature en acier dans le béton a été traitée de manière à ce que l'acier ne rouille plus.

Au cours de la deuxième phase qui débute cette semaine, l'entrepreneur s'occupera d'abord des murs latéraux des entrées, puis des supports en acier sur lesquels repose en partie le tunnel de l'E411 (niveau -1). Enfin, la dalle des deux tunnels du ring de Bruxelles (niveau -2) sera entièrement rénovée.