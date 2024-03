Le trafic ferroviaire interrompu deux mois entre Denderleeuw et Alost en raison de travaux

Plusieurs travaux d'infrastructures vont être réalisés à hauteur des gares de Denderleeuw et Alost (Flandre orientale) dès le week-end des 9 et 10 mars et jusqu'au 5 mai inclus. Le trafic ferroviaire entre les deux villes sera remplacé par des bus et moins de trains circuleront entre Alost et Gand-Saint-Pierre en avril, ont annoncé lundi la SNCB et Infrabel.