Les musées de Bruges ont retrouvé leur niveau de fréquentation d'avant la crise du Covid

Les musées de Bruges ont retrouvé en 2023 leur niveau de fréquentation d'avant la crise du Covid-19. Ils ont en effet enregistré une hausse de 12% de visiteurs et visiteuses par rapport à 2022, accueillant environ 770.000 personnes. Les touristes britanniques ont également retrouvé le chemin de la Venise du Nord après la pandémie et le Brexit.

Parmi les curieux, 70% provenaient de l'étranger, principalement des pays voisins mais aussi du Royaume-Uni. "Après les premières années compliquées du Brexit, nous sommes particulièrement heureux de constater que les Britanniques ont retrouvé le chemin de Musea Brugge", institution communautaire qui chapeaute une quinzaine de musées et lieux d'expositions de l'ancienne cité médiévale. "Nos musées ont accueilli près de 2,5 fois plus de visiteurs britanniques qu'en 2022, ce qui représente pas moins de 69.000 billets vendus", a souligné l'échevin brugeois de la Culture, Nico Blontrock (CD&V).

Le Beffroi reste l'attraction brugeoise la plus populaire, avec plus de 220.000 curieux, suivi par le musée de l'Église Notre-Dame, abritant la Vierge à l'Enfant de Michel-Ange, et le musée Groeninge. L'Hôtel de Ville a quant à lui accueilli 60.000 touristes, soit le double de l'année précédente.