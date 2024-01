Près de 10.000 nouveaux emplois créés depuis la fusion du North Sea Port

North Sea Port, qui regroupe le port de Gand et de Zélande, emploie aujourd'hui quelque 106.000 personnes, soit 10.000 de plus qu'en 2018 au moment de la fusion, rapporte lundi la direction du port multimodal transfrontalier.

Au début du projet, le 1er janvier 2018, North Sea Port comptait 96.750 emplois. Six ans plus tard, le compteur affiche 105.912, soit 51.346 emplois directs et 54.566 indirects.

Cette augmentation résulte de l'arrivée de nouvelles entreprises et de l'expansion des sociétés existantes. Mais à cela il faut encore ajouter les investissements dans la transition énergétique et l'économie circulaire qui dopent également le marché de l'emploi.