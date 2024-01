2500 rues, 600 km de route: à Charleroi, les épandeuses travaillent en continu

Les opérateurs de la région wallonne et des communes sont au travail depuis plusieurs jours, quasiment non-stop, pour rendre les routes praticables. Les saleuses et les lames de déneigement sont de sortie à toute heure du jour et de la nuit. Pourtant, de nombreuses routes ne sont pas dégagées. Les déneigeuses ne peuvent pas aller partout avec les moyens à leur disposition.

Cela fait trois jours que les ouvriers communaux se relaient 24h/24 pour épandre du sel sur la route. Pourtant, sur les routes communales de Charleroi, la neige et le verglas sont toujours là par endroit. "Si les véhicules roulent vite, cela peut être dangereux. La rue est en pente", indique une riveraine, pendant qu'elle déblaie son trottoir. "Il y a énormément de kilomètres de voiries. Ils ne peuvent pas être partout en même temps", ajoute un autre passant.

À Charleroi, 25 ouvriers et 11 épandeuses sont au travail. "Cela fait deux jours qu'on tourne : le soir, la nuit, la journée...", explique Stéphane Druart, ouvrier sur les voiries de Charleroi. En tout, ce sont 2500 rues à déneiger et plus de 600 km de route. Il est donc difficile pour les épandeuses d'être partout. "Quand il y a des chutes de neige, comme sur les dernières 24 h, cela cause évidemment des embarras. La patience et la bienveillance envers nos travailleurs communaux sont de mise", indique Eric Goffart, échevin des travaux de la ville de Charleroi.