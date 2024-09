À 90 ans, Freddy est candidat aux élections de sa commune: "Dour, c'est ma vie, c'est mon village"

À 90 ans, cet ancien livreur, passionné de théâtre et de dialectes locaux, découvre la réalité d'un candidat en campagne. Dans son village, son âge ne semble pas poser de problèmes. "Il n'y a pas d'âge pour donner de bonnes idées et, peut-être, apporter à la jeunesse une meilleure vision", témoigne un habitant.

Et forcément, depuis quelques jours, le quotidien de Freddy a un peu changé. Les coups de téléphone sont plus fréquents, et il répond à de nombreuses questions.

Depuis quelques jours, Freddy a également rejoint un groupe intergénérationnel pour préparer le scrutin et partager son expérience. "C'est un homme plein d'ambition et d'envie. Il n'hésite pas à partager et à transmettre ses idées et ses connaissances aux autres", raconte une membre du groupe.

Freddy sera en dernière position sur la liste lors du scrutin communal à Dour. Il espère clairement obtenir une place de conseiller... mais en aucun cas, il ne se voit devenir bourgmestre.