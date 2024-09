Acquittement pour une mère soupçonnée d'avoir intoxiqué sa fille de 7 ans à la méthadone

Le 12 avril 2018 à 13h05, les secours constatent le décès d'une enfant de 7 ans au domicile de son père, rue de l'Athénée à Chimay. Étant donné la nature suspecte de la mort, le parquet de Charleroi est avisé des faits et ouvre une enquête. Les premiers éléments laissent penser aux enquêteurs que la mineure s'est étouffée avec ses reflux gastriques dans son sommeil. L'enfant souffrait en effet d'une sévère gastro entérite au moment de son décès.

Mais l'enquête s'oriente finalement vers une autre cause. La mère de la victime et son ex-compagnon sont traités à la méthadone pour leur addiction à la cocaïne et à l'héroïne et les analyses toxicologiques ordonnées par la justice révèlent que l'enfant est décédé d'une asphyxie respiratoire après avoir ingéré cette substance. Selon les experts, la prise de méthadone aurait eu lieu la matinée du décès, entre 9h30 et 10h30.