Vous ne verrez plus Silvio Proto dans Le Vestiaire: l'ancien gardien de but se lance... dans la politique

Silvio Proto, ancien gardien de but et consultant dans l'émission Le Vestiaire, se tourne vers la politique. Il rejoint la liste du MR à Braine-l'Alleud pour les prochaines élections communales.

L'ancien gardien de but Silvio Proto, et consultant dans l'émission Le Vestiaire, se lance dans la politique. Il occupera la 13e position de la liste du boMR à Braine-l'Alleud, sur la liste du bourgmestre Vincent Scourneau. Ce numéro, choisi volontairement, est le premier qu'il a porté à Anderlecht.

Le consultant souhaite donc apporter son expérience au service des Brainois. Il espère, par exemple, envoyer des sportifs de la commune aux Jeux Olympiques, améliorer les infrastructures sportives et rassembler les gens autour du sport.

Il ne peut qu'apporter une plus-value à notre groupe.

"Je connais Silvio depuis des années, c'est quelqu'un qui aimerait développer des projets dans le domaine du sport. On en a discuté, je lui avais dit qu'il pourrait s'investir en faisant de la politique. Il a pris le temps de la réflexion et aujourd'hui, je confirme qu'il sera à la 13e place sur notre liste. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie au sport, qui a des compétences reconnues internationalement, un réseau, et il veut vraiment s'impliquer, dans un esprit constructif. Il ne peut qu'apporter une plus-value à notre groupe. Si son score le permet et que nous gagnons ces élections communales, il aura une place déterminante pour développer les projets qu'il défend", a confirmé le bourgmestre Vincent Scourneau.

Forcément, Silvio Proto n'apparaîtra plus dans Le Vestiaire en tant que consultant, à cause de la prudence électorale.