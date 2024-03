Basècles en deuil après le décès de Jonathan, le policier tué à Lodelinsart: le village mobilisé pour lui rendre hommage

"C’est une famille bien connue du village et aujourd’hui nous sommes avec eux pour essayer de surmonter leur tristesse au moment de cette tragédie. C’est tout ce que nous pouvons faire", a déclaré Luc Vansaingèle, le bourgmestre de Beloeil.

"Demain, à midi, une minute de silence sera respectée au niveau de la commune de manière à avoir une pensée pour Jonathan et sa famille", a-t-il ajouté.

Samedi, un hommage national sera également rendu au défunt. "Je pense que tout le village sera là mais également des personnalités pour marquer leur reconnaissance à titre posthume", a indiqué le bourgmestre. Les ministres de l’Intérieur et de la Justice ainsi qu’un membre de la famille royale devraient être présents.

Pour Luc Vansaingèle, il est important de rendre hommage au policier. "Ce sont des hommes de devoir qui font partie de cette équipe. Bien sûr, on pense aujourd’hui à sa famille, à ses collègues. Mais au-delà de cette tristesse, il faut aussi penser à tous ces hommes qui risquent leur vie pour notre sécurité et il faut qu’on puisse aussi les aider dans leurs missions. Je pense que c’est notre devoir en tant que citoyen et des mandataires politiques", a-t-il estimé.