Nous avons rencontré un associé de Ricardo Gomez, le forcené de Lodelinsart: "C'était une personne connue et respectée"

Plus de 24 heures après le drame survenu à Lodelinsart, le calme semble être revenu autour de la demeure de Ricardo Gomez. Seulement, des questions restent : comment expliquer que trois policiers de Charleroi aient été interpellés pour "association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants", le même jour que la perquisition mortelle, menée sur fond de même faits ? Qui était vraiment Ricardo Gomez et que faisait-il ?

Pour la première question, le parquet de Charleroi indique que les deux affaires n'ont rien à voir ensemble. Pour la seconde, nous sommes allés à la rencontre d'un ancien associé du forcené. Sur un parking, un homme qui a vendu de la cocaïne pour Ricardo Gomez a répondu aux questions de l'un de nos journalistes.