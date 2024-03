Statue en hommage au Doudou à Mons: polémique et surtout déception pour les Montois

Une statue en bronze dédiée au Doudou de Mons a été dévoilée, suscitant critiques et déceptions parmi les habitants. Le coût de l'œuvre, son aspect et son emplacement ont alimenté la polémique.

Hier, une statue en bronze en hommage au Doudou a été inaugurée à Mons pour un coût de 450 000 euros. Cependant, le résultat ne semble pas avoir convaincu de nombreux Montois, déclenchant des critiques depuis son dévoilement.

Les réactions des habitants ne se sont d'ailleurs pas fait attendre : certains ont exprimé leur déception et leur perplexité quant à l'aspect de l'œuvre. "On dirait le monstre de Ghost Busters, une sorte de mélange", explique une riveraine, tandis qu'un autre estime qu'elle "ne ressemble pas à un dragon et qu'elle manque de grandeur et de forme".