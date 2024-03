"Ce que l'on retiendra de toi, c'est ton sourire et ton engagement": l'hommage touchant de la sœur de Jonathan Savel lors de ses funérailles

11h39

La sœur de Jonathan prend la parole: "Ce lundi, l'impensable nous a été annoncé"

L'inhumation, après la cérémonie, a eu lieu au cimetière local dans l'intimité de la famille et des amis du policier. Jonathan Savel, 36 ans, fils d'une famille de six enfants, était le papa de deux petites filles, d'un an et demi et de trois ans et demi.

Originaire de Basècles, dans l'entité de Belœil, il avait fait des études d'éducation physique à l'UCLouvain avant d'intégrer les rangs de la police. Le policier a perdu la vie lundi à Lodelinsart lors d'une perquisition "renforcée" en raison du profil du suspect.

Les policiers étaient entrés dans le logement et avaient rapidement essuyé des tirs de la part du suspect se trouvant dans sa chambre, derrière une porte. Deux autres policiers avaient été blessés, dont un grièvement. Le suspect est lui décédé.

La sœur de Jonathan Savel a pris la parole : "Il y a quelques semaines, tu nous impressionnais avec tes rêves de sable et de faire le Dakar à moto. C'est cette image de toi que nous voulons garder. Ton sourire et ton engagement". Très attristée, elle poursuit : "Et puis ce lundi, l'impensable nous a été annoncé. Tu as perdu la vie dans l'exercice de tes fonctions. Ce métier de tes rêves... Je veux également m'adresser à vous, ses collègues et amis, nous avons foi en votre travail. Nous sommes conscients des risques que vous prenez".

"Nous souhaitons vous dire merci, merci pour votre engagement, au péril de votre vie, pour notre sécurité. Nous avons également une pensée pour les policiers blessés".

Elle adresse également un message à ses parents : "Vous perdez votre premier bébé, notre grand frère. C'est terrifiant. Nous garderons en mémoire tous ces bons moments avec lui".