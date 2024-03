"C’est de la cruauté gratuite" : de nombreux animaux visés par des tirs au plomb

A Courcelles, nos compagnons à quatre pattes sont visés par des actes de violence gratuite. L’un d’eux a même dû être euthanasié. Une quinzaine de faits depuis début 2023, rien que pour un cabinet vétérinaire, qui met du même coup en garde et lance un appel à témoins sur les réseaux sociaux.

Pour Brigitte Dethiers, maîtresse d’Armany : " Ce sont surtout les circonstances dramatiques qui nous ont choqués. Ces faits restent d’une violence et d’une cruauté gratuite. Il y a quelqu’un qui prend gratuitement pour cible des chats".

Arrivé en urgence chez le vétérinaire, Armany, un chat courcellois, était blessé à la tête. Et ce n’était pas un accident. Un plomb a causé de multiples fractures. " Il y a eu une hémorragie à l’intérieur suite au choc de la balle", déclare la vétérinaire. S’en sont suivi 2 jours de soins et de souffrance pour l'animal.

La découverte est souvent fortuite. Comme pour Boule, une chienne croisée adoptée par Gaetan Sgualdino, directeur de la SPA. 17 plombs sont apparus, lors d’une radiographie, il y a 2 semaines. "O n n’a pas l’impression que c’est pour tuer l’animal, mais plutôt pour le blesser. Un acte illégal et complètement cruel, barbare. C’est quelque chose qui devrait être poursuivi, condamné et recensé par la police", raconte Gaetan Sgualdino.

"Illégal , cruel et barbare"

En un an, ce cabinet vétérinaire a soigné 14 animaux blessés par des plombs. La vétérinaire a décidé de lancer un appel à la vigilance. "O n a eu quelques autres cas, pas forcément dans le même quartier ", explique Lorena Panarisi, vétérinaire.

Ces tirs sont interdits par la loi. Selon l'avocat : "Ces actes valent de la correctionnelle. C’est illégal au regard de la loi du 8 juin 2006 sur les armes. Que l'arme soit libre ou pas ne change strictement rien. Et même si le tireur est légalement détenteur, cet usage reste interdit. Il risque jusqu’à 5 ans de prison. Plus un plafond d’un an minimum si c’est une personne agréée. De tels agissements s'apparentent aussi à de la psychopathie".