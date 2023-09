Circulation chaotique pour les riverains autour de Pairi Daiza: "Il y a des solutions qui sont en cours", affirme le propriétaire du parc

Pairi Daiza reçoit plus de 2 millions de visiteurs par an. Forcément, il y a parfois des embouteillages et autres embarras de circulation, en particulier les jours de grande affluence. D'autant plus que "l'immense majorité des gens viennent en voiture au parc", selon Éric Domb, le fondateur. Une situation qui agace certains riverains voisins du parc. "Malheureusement pour eux, nos voisins, qui vivent au nord du parc dans un petit village qui s'appelle Gages, sont littéralement envahis les jours de haute fréquentation par ces voitures", reconnaît le propriétaire.

Il ne nie pas la problématique, au contraire, il affirme demander "depuis huit ans" à la région wallonne de "venir en aide à ces personnes". Bonne nouvelle pour eux: "Il y a une solution qui va régler 90% des problèmes et qui est d'une simplicité accablante", assure Éric Domb.