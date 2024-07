Le parquet veut requalifier des violences conjugales en tentative de meurtre, 6 ans requis

Le parquet a sollicité mardi en fin de matinée, devant le tribunal correctionnel de Charleroi, une peine de minimum six ans de prison et une requalification en tentative de meurtre contre un trentenaire poursuivi pour des coups et blessures volontaires sur sa compagne, la nuit du 4 au 5 janvier dernier. Le prévenu, actuellement détenu sous surveillance électronique, a affirmé ne pas avoir le moindre souvenir des faits.