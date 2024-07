Corentin, un Tournaisien, brûlé après l’explosion d’une bonbonne de gaz au Festival de Dour: "C’est une véritable catastrophe pour lui"

Parmi eux, Corentin a été le plus grièvement blessé. Le Tournaisien de 28 ans (brûlé au deuxième degré) est actuellement dans le Centre des grands brûlés à Loverval.

"Il était à Dour en tant que bénévole, ses amis l’avaient incité à le devenir l’année dernière", a explique son beau-père à nos confrères de Sudinfo. "Il s’est alors lancé et tout se passait bien jusqu’à samedi, vers 18h30. On lui a demandé de changer une bonbonne de gaz proche d’une friteuse. Malheureusement, à ce moment-là, quelqu’un a rallumé celle-ci. Corentin était torse nu, son corps s’est alors complètement embrasé, il était une boule de feu vivante. Il s’est précipité vers les sanitaires où deux amis lui ont mis des serviettes humides sur le corps. Sans ça, Corentin ne serait peut-être plus là. Les secours sont ensuite arrivés pour prendre le relais."

A l'hôpital, Corentin est plongé "quotidiennement" dans le coma artificiel.

"Pour que les infirmières puissent lui apporter les soins nécessaires. Sans ça, il serait strictement impossible de le toucher, alors même qu’il est sous morphine. Il a été brûlé sur tout le corps, sauf à son visage et à ses pieds. Ses chaussettes l’ont sauvé sur cette partie-là. Pour le moment, on ne sait pas du tout quel sera son état plus tard puisqu’apparemment, c’est encore en train de se consumer dans son corps. Il faudra dix jours pour que l’on en sache un peu plus. Forcément, c’est une véritable catastrophe pour lui, qui souffre le martyre", a ajouté son beau-père.