"Le positif attire le positif": le succès de "Charleroi sans râler", la page d’Isabelle dédiée à la cité carolo

Insécurité, manque de propreté... La ville de Charleroi est souvent mal vue. Des clichés qui peuvent agacer les Carolos. C'est le cas d'Isabelle, indépendante horeca dans le centre depuis plus de 40 ans et investie dans le folklore de la ville.

La particularité de sa page Facebook? On n’y poste que du positif sur Charleroi. Convaincue que "le positif attire le positif", Isabelle compte bien faire taire les mauvaises langues. La page compte déjà presque 6.000 followers.

"Comme publication, il y a surtout tous les événements qui se passent dans Charleroi, de super photos de personnes anonymes. Et je remarque qu’il y a de plus en plus de gens qui ont vécu un peu à Charleroi et qui sont même nostalgiques maintenant de notre ville. Tout s’est accéléré. On est plus de 5.000 membres à se dire que Charleroi en vaut la peine", se félicite Isabelle.