Grève d'envergure ce jeudi à l'aéroport de Charleroi: tous les vols annulés, la police est sur place

Un mouvement de grève est en effet prévu ce jeudi et durant 24h à l'aéroport de Charleroi. "Des vols seront annulés préventivement", indique l'entreprise aéroportuaire. Elle précise toutefois que "les passagers concernés par ces annulations (départs et retours) seront contactés par leur compagnie aérienne."

"Tous les vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Charleroi sont annulés. En effet, en raison de la forte mobilisation des délégations syndicales, nous ne pouvons pas garantir la sécurité de tous", a communiqué peu après 6h la directrice de la communication de BSCA, Nathalie Pierard.

La direction de BSCA se dit toutefois "très étonnée de la tenue de ces actions". Celles-ci "ne sont pas couvertes par un préavis puisque ce dernier, introduit le 4 septembre dernier, est toujours en cours et que, comme le mentionnent les syndicats eux-mêmes, des actions ne peuvent être menées qu'à l'issue de celui-ci, donc à partir du 19 septembre", observe la communication de l'aéroport, déplorant encore que" les syndicats ne respectent pas leurs engagements de paix sociale".

Il est recommandé aux passagers en partance dans la journée de ne pas se rendre à l'aéroport et de prendre contact avec leur compagnie aérienne.

Sur le site de l'aéroport, on peut voir que pratiquement tous les vols sont déjà annulés. Vous pouvez consulter lesquels ici: vols du jour.

"Nous conseillons aux passagers dont le vol est maintenu de consulter, avant de se rendre à l'aéroport, le statut de leur vol via le site de leur compagnie aérienne. Il est fortement conseillé de voyager uniquement avec un bagage à main dans la mesure où nous ne pourrons pas garantir le traitement des bagages de soute", ajoute encore le Brussels South Charleroi Airport (BSCA).

"Nous regrettons l’impact de ces actions et mettrons tout en œuvre pour rétablir la situation au plus vite."

Un préavis déposé début septembre

Les syndicats avaient déposé un préavis de grève le 4 septembre dernier, il courait sur deux semaines et devrait donc être activé jeudi. Le mouvement concerne la majorité des fonctions opérationnelles (bagages, check-in, ravitaillement des avions) et il n'est pas possible pour l'aéroport de savoir dans quelle mesure la grève sera suivie.