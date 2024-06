Inondations et coulées de boue en Wallonie: Le Hain et l'Orne en alerte crue, voici le point sur la situation

Les services de secours n'ont pas chômé cet après-midi en Wallonie picarde, des pluies diluviennes ont provoqué inondations et coulées de boue. Les habitants témoignent de leur désarroi face à la montée des eaux. Aucun blessé n'est à déplorer.

Concernant la ville de Binche, les interventions y sont nombreuses ces dernières hueres. "Heureusement, il n’y a pas de vent donc les arbres ne se font pas menaçants. Nous intervenons donc principalement pour des routes inondées ou des avaloirs qui ne font plus leur boulot. Il n’est pas rare de retrouver 50 centimètres d’eau sur certaines voiries", souligne Benoît Filippi de la zone de secours Hainaut-Centre.

Vers 19 h 30, la situation était difficile à Hévillers et à Corbais. À Hévillers, le niveau de l’Orne devenait interpellant suite aux eaux de ruissellement venant des bassins-versants de Walhain et Chastre. "De plus, les égouts saturent. Nous sommes sur le qui-vive", indiquait le bourgmestre Julien Breuer, présent sur le terrain avec des équipes communales. "Nous avons d'abord connu quelques problématiques habituelles de ruissellement depuis les parcelles agricoles en debut de soirée (coulées de boue sur voirie et égouts saturés) mais c'est rentré dans l'ordre", affirme Julien Breuer vers 21h30, heure à laquelle la situation semble se stabiliser. Cependant, "nous sommes en alerte crue aux niveaux de la rivière principale, l'Orne". L'évolution de la situation dépendra de ce qui se passe à Chastre et Walhain.

Les services de secours ont été fortement sollicités cet après-midi en Wallonie picarde, suite à des pluies diluviennes qui ont causé des inondations et des coulées de boue. Selon les informations, certaines régions ont reçu jusqu'à 50 litres par mètre carré de pluie, provoquant des situations critiques.

Au niveau de Walhain, vers 22h, Le Hain est sorti de son lit dans le centre de la commune."Deux voiries sont fermées", nous indique le bourgmestre. "Le niveau redescend dans le centre de Walhain. Le service travaux circule pour distribuer sacs de sable et surveiller l'évolution de la situation."

Des voies inaccessibles et des tunnels fermés en Wallonie

Selon la Zone de Secours de Wallonie Picarde, la nationale 7 est en cours de pompage. Une centaine d'interventions ont eu lieu depuis le début de la journée. Au vu des dernières annonces, les secours estiment que la situation risque d'empirer entre 17h et 20h.

Par exemple, dans la région d'Ath, la route a complètement disparu pour laisser place à un torrent. Cette région nichée dans le Hainaut a été particulièrement impactée. Plus globalement, c'est la Wallonie picarde qui a subi les plus grosses précipitations. Selon Notélé, une télévision de proximité, des axes secondaires ont été inondés, mais également des rues plus importantes comme le contournement d'Ath qui a été fermé.

"Les premiers appels ont été enregistrés peu après 12h00 pour des coulées de boue, des routes sous eau et des caves inondées suite aux importantes pluies qui sont tombées en fin de matinée dans certaines régions du Hainaut occidental. Certaines villes, dont Tournai, n'ont relativement pas été impactées par ces pluies. Certes, il a plu, mais sans plus", indiquait vers 15h00 le dispatching de la zone de secours de la Wapi.

"Ce n'est pas le cas dans d'autres villes et communes. Dans la région d'Ath, le contournement de la ville a été inaccessible durant un moment. A Ath, un couple a dû être relogé suite à l'inondation de leur maison. Dans cette même entité, des coulées de boue ont touché les villages de Rebaix, Ostiches et Mainvault. Les villages de Wiers (Péruwelz), de Willaupuis (Leuze) et de Blaton (Bernissart) ont aussi été touchés. A Mouscron, le tunnel de la route express (Dottignies-Mouscron), qui était sous eau, a dû être fermé", indique le dispatching de la Wapi.

Les eaux remontaient par les égouts. C'est infernal.

À lire aussi Report du Feel Good Festival 2024 à Aywaille à cause de la pluie

Vers 15h00, les plus importantes interventions étaient terminées. On ne déplore aucun blessé dans la zone Wapi. "On attend cependant encore d'importantes précipitations en fin d'après-midi", précise encore le dispatching.

William, un habitant de la région, partage son constat : "Ça s'est passé sur 20 minutes, mais c'est tombé à une cadence... On est dans un fond, donc on a été submergés, les eaux remontaient par les égouts. C'est infernal."

À Leuze-en-Hainaut, Ath et Péruwelz, plusieurs routes se sont retrouvées sous eaux en peu de temps. Environ 30 à 40 litres de pluie par mètre carré sont tombés à certains endroits.

Le Brabant wallon aussi touché

Les fortes pluies tombées mardi après-midi dans le Brabant wallon ont provoqué des inondations à Chastre, Jodoigne et Mont-Saint-Guibert, ainsi que le débordement du Hain à Walhain, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

À lire aussi Voies détruites, rues inondées : les images impressionnantes des intempéries à Charleroi

Les pompiers brabançons wallons sont mobilisés depuis mardi en fin d'après-midi en raison des intempéries. Ce sont essentiellement des inondations de voiries envahie par des trombes d'eau ou de la boue qui occupent les sapeurs, principalement dans les entités de Chastre, Jodoigne et Mont-Saint-Guibert. À Walhain, la rivière (Hain) est sortie de son lit au niveau de la rue de la Culée.

L'eau a envahi certaines voiries et cours de propriétés, mais je n'ai pas entendu que des maisons avaient vraiment été inondées

"Nous sommes loin de la situation du 12 mai dernier et les averses semblent à présent s'estomper. L'eau a envahi certaines voiries et cours de propriétés, mais je n'ai pas entendu que des maisons avaient vraiment été inondées", a expliqué mardi soir le bourgmestre Xavier Dubois à l'agence Belga.

Inondations à Lierre et Lint, en province d'Anvers

La pluie occasionne des inondations à Lierre et Lint, en province d'Anvers. Les fortes pluies ont occasionné des désagréments mardi dans les localités anversoises de Lierre et Lint. Les pompiers ont été appelés pour des rues et des caves inondées, ainsi que des plaques d'égout retournées.

Les autorités de Lierre ont appelé les habitants à limiter temporairement leurs déplacements au strict nécessaire. Plusieurs rues ont d'ailleurs été fermées à la circulation. Au total, la zone de secours Rivierenland (qui couvre 18 communes de la province) a reçu une bonne centaine d'appels.



Le seuil d'alerte de deux cours d'eau a été dépassé dans les villes de Grammont et Zwalm, en Flandre orientale. Plusieurs autres endroits des Ardennes flamandes ont également été touchés par les inondations, indiquent l'Agence flamande de l'Environnement et les services de secours.

Les pompiers de la zone Ardennes flamandes ont reçu une trentaine d'appels pour des inondations dans les environs de Zottegem et de Brakel, entre autres. Il s'agissait principalement de rues inondées ou de coulées de boue, comme dans le centre de la commune de Michelbeke à Brakel. "Sur l'axe Brakel-Alost-Lierre-Turnhout, des précipitations atteignant 45 millimètres ont déjà été enregistrées localement. Sur plusieurs cours d'eau non navigables, des bassins de rétention sont mis en service pour éviter des inondations critiques", rapporte l'Agence flamande de l'Environnement sur le site Waterinfo.

Sur plusieurs cours d'eau non navigables, des bassins de rétention sont mis en service pour éviter des inondations critiques

Vers 18h00, les seuils d'alerte de la Mark, à Viane dans le bassin de la Dendre et du Zwalmbeek, à Zwalm dans le bassin du Haut Escaut ont été dépassés. "Sur la Dendre, un débit de pointe de 35 à 40 mètres cubes par seconde est attendu à Overboelare d'ici cette nuit. Les seuils de pré-sillage étant dépassés en aval de Grammont jusqu'à Denderleeuw. Les seuils d'alerte pourraient également être légèrement dépassés à Idegem et Pollare", déclare l'Agence flamande de l'Environnement. Aucune inondation critique menaçant les habitations n'est prévue pour l'instant le long des cours d'eau non navigables.