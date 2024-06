Prévisions météo: de fortes pluies attendues, presque tout le pays placé en alerte jaune par l'IRM

Vers 12h00 ce mardi, une perturbation traversera la Belgique du sud-ouest vers le nord-est avec parfois des précipitations abondantes et un risque d'orage. A l'avant de la perturbation (provinces de Liège et Luxembourg), des averses orageuses intenses pourraient se former avec un risque de grêle et des coups de vent. Les maxima se situeront entre 17 degrés à la mer et 24 degrés en Lorraine belge, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Ce mardi soir, le temps sera d'abord pluvieux avec encore des averses orageuses, principalement dans l'est du pays. Au cours de la nuit, le temps deviendra sec et partiellement nuageux dans l'ouest et le centre du pays. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il y aura la formation de brume et brouillard et toujours le risque de faibles pluies. Les minima oscilleront entre 12 et 15 degrés.