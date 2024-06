"C'est monté très rapidement": un centre pour personnes handicapées évacué à Péruwelz à cause des inondations

Au centre Cerfontaine de Péruwelz, les résidents ont dû être évacués en raison des intempéries de ce mardi. "Les eaux sont montées très rapidement", témoigne Nathalie, éducatrice. "Donc on a dû faire face à la situation."

Selon Nathalie, les eaux sont arrivées "d'un peu partout". "On n'avait aucun moyen pour dire d'évacuer les eaux qui rentraient à l'intérieur de l'institution." Les "raclettes" ne suffisant pas, la décision a donc été prise de déménager les résidents de l'établissement spécialisé dans le deuxième pavillon de l'institution. "Ça a été assez rapide. Et après on a vu qu'on ne savait pas avoir le dessus sur l'eau. Là, ça rentrait de partout."