La décision a été rendue: le chef de la zone de police de Mons-Quévy, poursuivi pour conduite en état d'ivresse, a été acquitté

Le 11 mars 2022, durant la nuit, la police de Mons et les services de secours ont été appelés pour un accident de la route survenu sur le R5 à Asquillies. Une seule voiture était en cause. Son conducteur était Jean-Hubert Nicolay, chef de corps de la zone de police de Mons-Quévy. Respectant une circulaire du parquet, les policiers montois ont laissé leurs collègues de la zone boraine prendre le relais. Deux inspecteurs ont été envoyés sur les lieux et à l'hôpital Saint-Joseph de Mons, où le chef de corps a été admis à 2h44. Un test sanguin a été prélevé sur Jean-Hubert Nicolay à 3h32, alors qu'un policier borain a soufflé dans l'éthylotest. Le chef de corps est rentré chez lui dans la matinée.

Quelques jours plus tard, un journal local affirmait en une que le chef de corps de la police de Mons avait un taux d'alcool de 3,06 grammes dans le sang. Le parquet a ouvert une information.

Le chef de corps a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour répondre de conduite en état d'ivresse. Les deux policiers borains ont eux été renvoyés pour faux et usage de faux. Le ministère public réclamait à leur encontre un an de prison et une interdiction d'exercer. Lundi, le tribunal a acquitté le chef de corps, suspendu depuis novembre par le conseil de police. Pour le tribunal, il existe un doute sur le fait que le test sanguin, sur lequel figurait le nom de Jean-Hubert Nicolay, soit le sien puisque l'heure mentionne 2h13, soit une demi-heure avant son arrivée à l'hôpital.