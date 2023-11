"La voiture a foncé dans ma jambe": Diego, un éboueur blessé à Marcinelle, témoigne

Diego, 19 ans, est chargeur depuis plus d'un an. Jeudi dernier, aux alentours de 7h15, alors qu'il réalise sa tournée matinale, il a été victime d'un violent accident.

"J'étais sur le marchepied et j'avais vu arriver une voiture derrière moi. Et sans que je puisse rien faire, la voiture a foncé dans ma jambe et je suis resté coincé", raconte le jeune homme.

"Encore trop souvent, nous constatons que des automobilistes pressés ou distraits mettent en danger nos équipes", a déclaré Philippe Teller, le directeur général de Tibi (Intercommunale de gestion des déchêts).

Les incivilités sont de plus en plus nombreuses ces dernières années. "J'ai des frayeurs tous les jours. Ils klaxonnent et râlent. Entre 8h et 8h30, les gens sont fort nerveux", a confié Jérôme, un chargeur.

Chaque jour, des centaines de camions sillonnent la Wallonie pour collecter nos déchets.