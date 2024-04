L'aéroport de Charleroi face à un préavis de grève de ses employés: les voyageurs inquiets à deux semaines des vacances de Pâques

Depuis ce matin, les syndicats et la direction de l'aéroport de Charleroi sont en réunion. En cause : les travailleurs ont lancé un préavis de grève pour dénoncer leurs conditions de travail. Forcément, une telle action inquiète les passagers à moins de deux semaines des vacances de Pâques.

Mais quel était l'objectif de cette réunion ? Notre journaliste présent sur place, Julien Crête, explique : "C'était une réunion prévue de longue date, mais le préavis de grève déposé vendredi devait, selon le souhait des syndicats, s'inviter dans les points du jour. On le rappelle, vendredi, ce sont les travailleurs de la piste de l'aéroport qui ont fait savoir leur ras-le-bol. Ils dénoncent de la pression, du harcèlement, de la surveillance de leur travail via les caméras de vidéosurveillance, et également un dialogue totalement rompu avec la direction", explique-t-il.