L'aéroport de Charleroi touché par un mouvement de grève "en front commun" ce jeudi: voici les perturbations prévues

Un mouvement de grève, mené "en front commun" et pendant 24h, perturbera le fonctionnement de l'aéroport de Charleroi jeudi, indique la direction mercredi.

"Nous conseillons aux passagers dont le vol est maintenu de consulter, avant de se rendre à l'aéroport, le statut de leur vol via le site de leur compagnie aérienne. Il est fortement conseillé de voyager uniquement avec un bagage à main dans la mesure où nous ne pourrons pas garantir le traitement des bagages de soute", ajoute encore le Brussels South Charleroi Airport (BSCA).

De manière préventive, la capacité opérationnelle de l'aéroport va dès lors être réduite et des liaisons annulées. La direction précise que les passagers concernés par les vols supprimés (départs et retours) seront prévenus par leur compagnie aérienne.

Les syndicats avaient déposé un préavis de grève le 4 septembre dernier, il courait sur deux semaines et devrait donc être activé jeudi. Le mouvement concerne la majorité des fonctions opérationnelles (bagages, check-in, ravitaillement des avions) et il n'est pas possible pour l'aéroport de savoir dans quelle mesure la grève sera suivie.

Les syndicats n'ont pas pu être joints dans l'immédiat.