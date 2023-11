Le chef de corps de la zone Mons-Quévy suspendu: il est cité à comparaître pour plusieurs chefs d'accusation

Le Collège de Police composé des bourgmestres de Mons et Quévy, Nicolas Martin et Florence Lecompte, s'est réuni samedi et a décidé la suspension par mesure d'ordre du chef de corps de la ZP Mons-Quévy, Jean-Hubert Nicolay, ont indiqué les instances locales dans un communiqué.

"Cette suspension fait suite à la prise de connaissance, en milieu de semaine, par les bourgmestres d'une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle Jean-Hubert Nicolay est cité à comparaître pour plusieurs chefs d'accusation. La suspension prend effet dès aujourd'hui pour une durée renouvelable de quatre mois", ont précisé samedi les instances du Collège de Police.