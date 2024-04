Le plus grand de Wallonie: le CHU Tivoli présente son nouveau service d'urgence, plus spacieux et plus lumineux

Lorsque l'infirmière en chef Ludivine Nelissen du CHU Tivoli nous fait visiter le service flambant neuf, elle ne tarit pas d'éloges sur un environnement plus moderne, plus grand et surtout plus lumineux. Un atout pour les patients mais aussi pour le personnel: "Pour notre santé mentale aussi, avoir de la lumière du jour, savoir s'il pleut, s'il y a du soleil. Il nous arrivait de venir à 8h du matin et de repartir, passé 17 h en hiver, sans savoir s'il avait plu, neigé, s'il y avait eu du soleil, de la pluie...", déplore l'infirmière en chef.

Le nouveau service construit dans la continuité du bâtiment historique, s'étend sur plus de 4000 m² et peut accueillir en moyenne 50.000 personnes par an. Des conditions de travail plus confortables et un accueil plus précis des patients à leur arrivée. "On a vraiment un secteur où l'infirmière va pouvoir faire une anamnèse en confidentialité, prendre les paramètres et un petit peu évaluer selon une échelle de tri spécifique le degré de gravité", explique-t-elle. "Cela permet de classifier la gravité de la pathologie pour laquelle les gens se présentent et permettre de leur donner une estimation du temps de prise en charge", ajoute Virginie Meurant, médecin chef urgentiste au CHU.

Les services d'urgence ont été pointés du doigt pendant la pandémie pour leur capacité d'accueil insuffisante. Des leçons semblent avoir été tirées. Certaines salles, par exemple, normalement réservée en psychiatrie, peuvent en cas d'urgence se transformer en salle de réanimation. "En temps normal, le volet sera fermé et donc ce sera le bureau du psychiatre. Et si on doit se redéployer en urgence, les boxes de réanimation viendront ici", explique Ludivine Nelissen.

L'hôpital met également l'accent sur l'accueil des enfants dont la prise en charge se fait via un circuit indépendant. Le personnel veut ainsi réduire le stress des patients et espère faire diminuer le taux d'agressivité auquel il est parfois confronté.