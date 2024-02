Les Gilles de Binche viennent de mettre leur masque: "Tout le monde est égal"

Les acteurs se regrouperont ensuite sur la Grand-Place dès 17h30 pour un grand rondeau. Le rondeau final sur la Grand-Place se déroulera en soirée (20h00) avant le feu d'artifice marquant la fin du carnaval.

Quelque 1.200 acteurs participeront aux festivités carnavalesques du Carnaval de Binche qui célèbre en 2024 les 20 ans de sa reconnaissance comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'Humanité par l'Unesco. Les tambours résonneront jusque tard dans la nuit à Binche. Ils devront s'arrêter de rythmer la vie binchoise avant le lever du soleil, pour le Mercredi des Cendres.

09h00 Des enfants qui rêvent de devenir Gilles Dans le cortège, on croise aussi des enfants qui rêvent de devenir Gilles, comme Basile. "C'est très bien, j'aime bien. J'étais là hier et avant-hier, j'ai dormi ici. Hier, on a eu la préparation de 3 Gilles, c'est très beau. J'ai même assisté à un Gille qui met la paille dans son constume", explique le petit garçon. "Mon moment préféré, c'est quand tous les Gilles se rassemblent et qu'ils vont avoir une médaille", ajoute Basile.

08h00 L'heure du petit-déjeuner, la fête bat son plein La fête ne fait que commencer, mais les rues de Binche sont déjà bien remplies. On retrouve notre Gille Dimitri qui s'arrête pour prendre un petit-déjeuenr. Au menu: un peu d'huître, du saumon... "C'est le déjeuner traditionnel du Gille, des Paysans et de tout le monde... C'est le repas typique du matin", nous explique-t-il. Pour l'instant, tous les éléments sont réunis pour que la journée soit bonne: "Tout est parfait, le ciel... Rien à dire." Après le petit-déjeuner, l'ensemble de la société se retrouve et c'est un moment particulier : "C'est extrêmement chaleureux... Et de là, on va prende le masque et nous allons aller vers le centre-ville, sur la grand-place, où nous faisons un rondeau devant l'Hôtel de ville et puis, nous allons entrer dans l'Hôtel de ville", nous détaille Dimitri.

07h45 S'arrêter pour boire un verre et manger des huîtres Le groupe de Gilles pour les jeunes indépendants s'est arrêté pour boire un verre et manger des huîtres. Cela fait aussi partie de la tradition. Un petit-déjeuner nécessaire avant d'attaquer cette longue journée...

07h30 Les Gilles dans les rues de Binche au son des tambours Les Gilles continuent le ramassage dans les rues de Binche, au son des tambours. L'ambiance est de la partie, et les rues commencent à se remplir.

07h00 L'effervescence dans les rues de Binche Nos équipes RTL info sont présentes à Binche aujourd'hui pour Mardi gras. Depuis les petites heures, ce matin, il y a une effervescence dans les rues de Binche. On croise des Gilles à tous les coins de rue. Il y est 7h et dans quelques minutes, ils partiront prendre le petit-déjeuner avec, au menu, du champagne, des huîtres, du saumon... Le grand cortège aura lieu à 15h mais avant cela, il y aura la remise des masques à l'Hôtel de ville de Binche.

06h15 Les Gilles commencent le ramassage Après le bourrage, les Gilles se mettent en route pour faire le célèbre ramassage. Ils font du porte-à-porte pour "ramasser" les différents Gilles. Cela se fait au son des tambours et des fifres, des petites flûtes traversières. "On est sur le pas de la porte, je vais descendre et se dire bonjour. On va entonner un petit air, qui est l'Aubade matinale (Chanson des Gilles de Binche, ndlr.) Très sincèrement, j'en ai les poils qui se dressent", nous dit Dimitri, Gille de Binche, avant de commencer le ramassage.