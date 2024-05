Les habitants de Gognies-Chaussée contraints de se raccorder aux égouts français: une facture salée en perspective

Les habitants de Gognies-Chaussée, en Belgique, sont confrontés à une nouvelle obligation : se raccorder aux égouts situés de l'autre côté de la frontière, en France. Environ 130 logements sont concernés par cette décision qui oblige les propriétaires à financer des aménagements de raccordement à leurs frais.

À lire aussi Le Hainaut lance un "Observatoire" numérique socio-économique et sanitaire

Certains vont devoir faire face à une facture conséquente, allant jusqu'à 8.000 euros. Une situation compliquée qui suscite des inquiétudes : "Les temps sont durs pour tout le monde et on ne parle pas de 100 €, on parle de plusieurs milliers d'euros, voire, pour certaines personnes, encore plus. Certaines personnes doivent remettre tout leur jardin en état, on doit creuser, on doit remettre des canalisations et supprimer les fosses septiques", explique un riverain.