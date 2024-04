Le Hainaut lance un "Observatoire" numérique socio-économique et sanitaire

Les instances de Hainaut Développement et de l'Observatoire provincial de la Santé ont passé en revue vendredi au site du Grand-Hornu les grands axes socio-économiques et sanitaires de la province. Parmi les objectifs recherchés, on évoquera, notamment le développement de l'attractivité démographique, l'accroissement du niveau socio-économique pour plus de conditions favorables à l'employabilité, ou encore la résilience du tissu économique ainsi que des actions sur le contexte et les cadres de vie pour favoriser des comportements favorables à la santé.

Le Hainaut a récemment inauguré une nouvelle plateforme numérique et interactive regroupant une vaste gamme de données statistiques et géographique. Cet "Observatoire socio-économique et sanitaire" doit permettre aux acteurs locaux et supra-locaux de mieux appréhender leur territoire, d'identifier les points forts et les points faibles, d'ainsi disposer d'arguments pour élaborer des stratégies de développement territorial. La plateforme permet également de disposer de profils socio-économiques et sanitaires dans chacune des 69 communes hennuyères.