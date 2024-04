Manque d'éclairage à Tournai: le bourgmestre explique pourquoi il ne compte pas revenir en arrière

David Lamarque, le beau frère de Cathy Dubois, et le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois (PS) étaient les invités de l'émission Rendez-vous ce dimanche. Ils sont revenus sur le manque d'éclairage à Tournai, qui inquiète de nombreux citoyens. Le bourgmestre a justifié ce choix.

Depuis le meurtre de Cathy Dubois, et même avant, les Tournaisiens s'inquiètent du manque d'éclairage dans la ville. À côté du restaurant où travaillait la victime, se trouve une petite ruelle sombre qu'elle a dû emprunter pour retrouver son véhicule. Au milieu de la journée, le passage est occupé par une dizaine de marginaux. Certains riverains hésitent à y entrer, d'autres font demi-tour. Cette présence crée un véritable sentiment d'insécurité. D'autant qu'après minuit, il n'y a plus d'éclairage public.

Paul-Olivier Delannois (PS), le bourgmestre de Tournai et candidat à l'Europe, a réagi : "Pour certains, c'est presque le bourgmestre qui a tué madame Dubois", déplore-t-il.

"Je sais que la population a le sentiment qu'il y a plus d'insécurité parce qu'il fait noir. Mais sachez aussi que quand il fait noir, les automobilistes sont obligés d'adapter leur vitesse. Et donc, c'est aussi une des raisons qui fait que vous avez moins d'accidents", ajoute-t-il.

C'est pour ces raisons que, pour Paul-Olivier Delannois, il n'y a pas à rallumer les lumières : "Moi, je n'ai aucun problème philosophique à faire en sorte de revenir en arrière, mais ça doit aussi se baser sur toute une série de faits et actuellement, ces faits ne vont pas dans ce sens-là", estime le bourgmestre.

Il faut descendre dans la rue et constater ce qui se passe réellement à Tournai

À ces arguments, David Lamarque répond, qui ne semble pas convaincu : "Je pense qu'il faut arrêter de regarder des chiffres et il faut descendre dans la rue et constater ce qui se passe réellement à Tournai et surtout aux alentours".