Meurtre de Cathy Dubois à Tournai: une ruelle sombre à côté du restaurant de la victime inquiète les riverains depuis longtemps

Le restaurant de Cathy Dubois se trouve dans le quartier de la Place Saint-Pierre à Tournai. C'est une zone festive. C'est dans ce quartier qu'on a perdu la trace de la restauratrice vers 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. À côté de son établissement, il y a une petite ruelle sombre. Elle a dû l'emprunter pour retrouver son véhicule.

Ruelle occupée par des marginaux

Au milieu de la journée, le passage est occupé par une dizaine de marginaux. Certains riverains hésitent à y rentrer, d'autres font demi-tour. Cette présence crée un véritable sentiment d'insécurité. D'autant qu'après-minuit, il n'y a plus d'éclairage public. "On a été suivies par deux mecs", dit Emilia, qui raconte une mésaventure. "On les a laissés passer. Ils nous suivaient et quand on les a vus partir, on a pris un autre chemin où il y avait de la lumière. Il fait vraiment noir. On est des femmes, on ne sait pas se défendre comme un homme."