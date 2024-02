Plus de 200 élèves et professeurs d'une école à Tournai sont absents: que s'est-il passé?

Que s'est-il passé à l'école Saint-André à Ramegnies-Chin, dans l'entité de Tournai ? Plus de 200 élèves et professeurs de cet établissement scolaire sont absents ce jeudi. La plupart ont été victimes de vomissements et de diarrhées. D'autres ne sont pas malades, mais sont absents par précaution. La piste la plus vraisemblable, c'est celle d'une énorme épidémie de gastro-entérite.

"Effectivement, il y a eu des symptômes de gastro-entérite. On est en pleine période de gastro. Ce sont ces symptômes de nausées, de vomissements, de diarrhées, de température. Et tout a commencé comme ça évidemment. Alors, c’est à grande échelle dans une école de plus de 600 enfants. Mais à ce stade, il n’y a vraiment rien de très grave", indique Lara Kotlar, porte-parole de l’Aviq.