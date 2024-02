Alerte aux vents violents en Wallonie: comment les pompiers se préparent-ils avant la tempête?

L'Institut Royal Météorologique (IRM) a placé jeudi matin l'ensemble du pays à l'exception des provinces de Liège, Namur et Luxembourg en alerte orange au vent violent. On attend des rafales pouvant atteindre les 130 km/h.

Dans la plupart des endroits, les rafales devraient plutôt être de 80 à 100 km/h. Un peu partout, les pompiers se préparent à une fin de journée assez agitée. "Quand on reçoit une alerte, on prévient le dispatching pour se renforcer, pour avoir du personnel supplémentaire", explique le Colonel Marc Gilbert, commandant de la zone de secours Val de Sambre. "Il y a dans ces cas-là énormément d'appels et nous devons donner suite rapidement. Le matériel est prévu pour que nous puissions intervenir le plus rapidement possible."

Ce sont en général 20 à 30 personnes qui sont ajoutées à un service habituel, c'est-à-dire 5 camions en plus. Il s'agit d'un tiers supplémentaire dans cette zone.

Dans sa zone, Marc Gilbert s'attend à des problèmes localisés. "Tant mieux car si nous avons des inondations ou une tempête sur tout le secteur, ça pose problème", dit-il. "Mais attention aux prévisions car, parfois, les problèmes sont plus importants que prévus."