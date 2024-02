Pourquoi la découverte de nouvelles espèces d'escargots en Belgique pourrait nuire à l'agriculture locale?

Le commerce international permet à toutes sortes d’espèces vivantes de voyager. Moustiques tigres ou frelons asiatiques figurent parmi les exemples les plus connus, mais ils ne sont pas seuls. Les escargots font aussi de longs voyages. À Hermalle-sous-Argenteau (près de Visé), des spécialistes ont découvert sept espèces d’escargots jamais rencontrées en Belgique. Et cela pourrait avoir à long terme des conséquences importantes sur l’agriculture.

"C'est le seul site dans tout le Benelux où l'espèce est connue", affirme Louis Bronne, spécialiste des escargots, en évoquant la présence hélicon des gorges à Hermalle-sous-Argenteau. C'est une sorte d'escargot qu'on trouve en général dans les Alpes italiennes.

Et ce n'est pas la seule découverte qu'ont faite les malacologues (spécialistes des escargots) le long du canal Albert. Ils ont notamment croisé une espèce repérée uniquement en Allemagne de l'Est. Comment tout ce beau monde est arrivé en Belgique? Les escargots ont simplement transité dans les conteneurs d'une société qui importe des pierres du monde entier et qui se trouve à proximité. Il se trouve que ce gastéropode adore se réfugier entre les pierres.