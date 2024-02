"On sent que ça y est, on y est': c'est le jour le plus attendu de l'année à Binche, les Gilles sortent pour Mardi gras

Après le bourrage, les Gilles se mettent en route pour faire le célèbre ramassage. Ils font du porte-à-porte pour "ramasser" les différents Gilles. Cela se fait au son des tambours et des fifres, des petites flûtes traversières. "On est sur le pas de la porte, je vais descendre et se dire bonjour. On va entonner un petit air, qui est l'Aubade matinale (Chanson des Gilles de Binche, ndlr.) Très sincèrement, j'en ai les poils qui se dressent", nous dit Dimitri, Gille de Binche, avant de commencer le ramassage.

05h30

La journée a commencé tôt pour les Gilles de Binche

La journée a commencé à 5h pour les Gilles de Binche, avec le bourrage des Gilles. Nous avons suivi cette étape importante chez Dimitri et Gauthier de la société "jeunes indépendants". Après cela, les Gilles sont prêts à se mettre en route. "Quelques minutes avant de partir, ça bouillonne là. On n'a plus envie de rester sans bouger. On a envie de danser, on a envie de sortir, de les voir arriver... On sent que ça y est, on y est, quelques minutes et on y va", nous confie Dimitri, Gilles de Binche.