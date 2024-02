"Un corps signalé sur les voies": fortes perturbations sur le rail en Wallonie suite à deux incidents distincts

Deux incidents distincts perturbent lourdement la circulation ferroviaire mardi matin au sud du pays, entre La Louvière et Binche, et sur la dorsale wallonne entre Andenne et de Huy, indique à l'aube le gestionnaire de l'infrastructure Infrabel.

"Un corps à en effet été signalé par un conducteur dans les voies de la gare de Statte même", annonce son porte-parole Frédéric Sacré, qui ne dispose pas de précisions sur les circonstances du drame. Pour cette raison, depuis 5h30, le trafic est interrompu dans les deux directions entre les gares d'Andenne et de Huy.