Au Mont-Rigi, la neige a fait son grand retour: "C'est hallucinant"

C'était un changement de décor pour les habitants des Hauts-de-Fagne ce matin. En effet, ils ont eu la belle surprise de se réveiller avec 5 centimètres de neige. De quoi surprendre les touristes, et un changement radical par rapport à ce week-end, où de nombreux Belges étaient en terrasse en train de profiter du soleil.

Trois degrés, du vent et des paysages enneigés. Lorsque Jean-Yves et Christine ont réservé leur week-end dans les Hauts-de-Fagne, ils ne s'attendaient pas à ressortir leurs gants et leurs bonnets. "On est venus hier où il faisait plein soleil. Et puis hier soir, quand on est revenus, il y avait plein de neige. On s'est dit 'mais c'est hallucinant'. On a envoyé quelques photos aux enfants, ils ne nous croyaient pas. Et puis voilà, une heure plus tard, c'était le rideau de neige", s'amuse Jean-Yves.