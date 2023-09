"Ce n'est pas une euthanasie": un expert revient sur l'accompagnement de fin de vie d’Alexina qui a dégénéré à Oupeye

Comment peut-on en arriver là dans une procédure d'euthanasie ?

"Ce qu'il s'est passé n'est pas une euthanasie. Le fait de qualifier cette situation horrible comme cela dévalorise le geste d'euthanasie, qui est l'accompagnement d'une personne jusqu'à la fin sans douleur. De manière à partir de façon sereine. (...) La loi est très précise à ce sujet et tout se passe bien. Ce que je viens de découvrir aujourd'hui est quelque chose que je n'ai jamais entendu. Il est difficile pour moi de faire des commentaires sans connaître le dossier. Mais pour moi ceci n'est pas une euthanasie."

Qui peut pratiquer ces interventions pour mettre fin aux souffrances d'un patient?

"On peut pratiquer une euthanasie au domicile, en maison de repos ou en milieu hospitalier. Seul un médecin est autorisé à pratiquer ce geste. Il peut bien sûr être aidé par le personnel soignant. Mais le geste est un geste médical et uniquement médical. De plus, le médecin qui va pratiquer ce geste important doit être formé et doit savoir quel produit administrer. Sur le plan pratique, on donne un produit, un premier médicament qui relaxe et apaise, suivi d'un médicament qui endort comme pour une anesthésie générale. Cela suffit. Et si cela ne suffit pas, au bout de quelques minutes, le médecin compétent va injecter du curare. La personne ne va pas se réveiller et va s'endormir paisiblement. Une euthanasie n'est pas une situation avec un vécu horrible, mais cela doit se faire selon les conditions de la loi et bien sûr avec une compétence."