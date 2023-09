L’euthanasie d’Alexina ne se passe pas comme prévu à Oupeye: la jeune femme a dû être étouffée à l’aide d’un coussin

En décembre 2021, Alexina a appris qu'elle était atteinte d'un cancer incurable et qu'il lui restait un an à vivre. Mais l'état de santé de la jeune femme s'est dégradé au point de devenir critique en mars 2022.

L’euthanasie d’Alexina, une jeune Oupéyenne de 36 ans, ne s'est pas déroulée comme prévu. Selon nos confrères de Sud Info, la sédation a mal tourné car les produits n’étaient pas suffisants. Des soignants ont dû l'étouffer avec un coussin. Sud Info écrit que le compagnon et sa fille se sont constitués parties civiles.

Le 29 mars, une décision a été prise pour abréger ses souffrances. La sédation n'est pas passée comme prévu. D'après Sud Info, des soignants ont alors dû l'étouffer.

Le parquet a été informé des faits avant les funérailles et selon un médecin légiste, Alexina présentait des traces d’étouffement. Le compagnon d’Alexina et sa fille se sont constitués parties civiles contre le médecin et deux infirmières.