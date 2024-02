"C'est hyper convivial": un grand tournoi de padel va être organisé au profit du Télévie

L'ancien tennisman Steve Darcis était en duplex dans le RTL info 13H de ce samedi. L'occasion pour lui de parler d'un tournoi de Padel organisé par le Télévie, et dont il est parrain pour cette seconde édition. De nombreuses personnalités, telles qu'Émilie Dupuis, Olivier Schoonejans ou encore le footballeur Kévin Mirallas. À noter que l'année dernière, la première édition avait permis de récolter 10 000 euros pour la recherche.

En plus de participer à cette belle opération, toutes ces personnalités pourront également échanger avec le public présent sur place. "Pour les personnes qui veulent venir, évidemment, elles sont les bienvenues. Elles pourront parler avec tout le monde, boire un verre, échanger. C'est le but et c'est aussi le but du Télévie, que tout le monde se rencontre et passe un bon moment", explique Steve Darcis.