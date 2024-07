Histoire insolite à Verviers: un sanglier s'est engouffré dans un appartement et a chargé la propriétaire

C'est une histoire incroyable qui aurait pu avoir des conséquences tragiques. Un sanglier d'une cinquantaine de kilos s'est introduit dans un appartement de Verviers. La bête a chargé et blessé la locataire qui a dû être hospitalisée.

C'était un matin comme les autres dans cette rue du centre-ville de Verviers, jusqu'au moment où Alizée a vu un sanglier surgir sur sa terrasse depuis sa fenêtre: "Je n'ai pas vu la tête au départ. J'ai cru que c'était un chien. Après, j'ai vu la tête et me suis dit que ce n'était pas possible."

Directement, la jeune fille décide d'appeler les secours. Elle se souvient: "Au début, les pompiers ne savaient pas trop comment l'attraper. On ne pouvait pas aller dans le jardin pendant tout ce temps. Toute la rue était confinée chez elle."