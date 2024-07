Décès d'un petit garçon de 2 ans de Welkenraedt étouffé dans sa chambre d'hôpital: son père placé sous mandat d'arrêt

La chambre du conseil de Verviers indique que le mandat d'arrêt a bien été décerné à l'encontre de Benjamin L., suspecté d'avoir assassiné son fils âgé de deux ans, a indiqué Gilles de Villers Grand Champs, procureur de division.

L'enfant nommé Charlie avait été admis à l'hôpital de Verviers le 5 juillet dernier, après que son père l'a amené. Après un arrêt cardiaque, il a été transféré à l'hôpital de Liège, où il est décédé le 9 juillet des suites de ses blessures.

Les médecins ont rapidement soupçonné l'intervention d'un tiers, étant donné l'état de l'enfant lors de son admission à l'hôpital. Et ce vendredi, le procureur de Verviers nous apprend que le père l'a en fait étouffé dans sa chambre d'hôpital. "Le juge d'instruction a été saisi, notamment du chef d'assassinat, résultant en effet d'un premier rapport médico-légal d'une autopsie du petit enfant qui constate des traces d'étouffement, et donc un acte volontaire qui a été commis par une personne sur cet enfant, ce qui a justifié évidemment la qualification d'assassinat. Et l'inculpé, qui est le père de l'enfant, a reconnu avoir commis ces actes et étouffé son enfant qui se trouvait dans sa chambre d'hôpital", a expliqué le procureur de division de Verviers.