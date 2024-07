Un mois après le drame de la Tour Kennedy à Liège, retour sur le travail hors-norme des secours

La ville de Liège a mis à l'honneur aujourd'hui les intervenants de la tour Kennedy. Un incendie qui a fait 3 morts et plus de 240 sinistrés. L'occasion de retrouvailles entre les différents services de secours et les victimes, près d'un mois après le drame.

Les larmes et le silence dans la salle. Pour la première fois depuis le drame de la Tour Kennedy à Liège, habitants et services de secours se retrouvent pour une cérémonie d'hommage. Parmi eux, Anita, épouse d'Yvan Berode, décédé dans l'incendie.

Au total, 3 personnes ont perdu la vie. 68 ont été sauvées, parfois de justesse. Anne se trouvait au 21e étage, coincée durant 7h sur son balcon, asphyxiée par la fumée.

"On s'est quand même posé la question: de quelle manière on souhaite mourir? Etouffés par les fumées? Brûlés? Ou est ce qu'on devait sauter? On voyait qu'on venait récupérer des gens, mais au 21e étage ce n'était pas possible...", raconte-t-elle.

Heureusement, les hélicoptères sont arrivés dans la soirée. Anne a été hélitreuillée par Patrick Adamczuk, responsable des opérations d'hélitreuillage. Il nous raconte le sauvetage le plus difficile de sa carrière: "Des sauvetages comme ceci on n'en fait pas beaucoup dans une carrière, c'est un évènement très particulier. La complexité était liée à l'environnement et aux fumées dégagées dans la tour", précise-t-il.