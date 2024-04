Deux piétons mortellement fauchés à Waremme: le mandat d'arrêt du suspect devrait être prolongé

Dans l'une d'elles, on découvre une BMW en train de déraper sur le parking d'un supermarché: cet amateur de vitesse est loin d'être un inconnu de la justice. À son actif, plusieurs infractions en matière de roulage notamment et pour lesquelles il a déjà été condamné à quatre reprises.

Sur les réseaux sociaux, le jeune homme de 25 ans a l'habitude de se filmer au volant de voitures sportives. Des accélérations et des pointes de vitesse bien au-delà du respect du code de la route comme lorsqu'il se filme, par exemple, à plus de 180 km heure sur des routes de campagne.

"A deux reprises pour excès de vitesse graves, une reprise pour délit de fuite et une quatrième fois pour conduite sous influence", note Catherine Collignon, premier substitut du procureur du roi de Liège. Le week-end dernier, cet habitant d'Oupeye a fauché mortellement deux piétons à Waremme : il est 2h30 du matin et avec un ami, ils font la course entre deux ronds-points. Il dépasse alors un autre véhicule par la droite et emprunte la piste cyclable. C'est là qu'il percute deux personnes qui sortaient d'un bar tout proche.

Après avoir commis un délit de fuite, il s'est présenté de lui-même à la police le lendemain. Ce vendredi, la chambre du conseil de Liège devrait décider de prolonger son mandat d'arrêt pour une durée d'un mois.