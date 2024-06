Incendie dans la tour Kennedy à Liège: trois personnes évacuées vers l'hôpital

"Incendie en cours à la Tour Kennedy de Liège" nous prévient-on via le bouton orange Alertez-nous. Beaucoup de fumée se dégage de l'immeuble. Les pompiers et la police sont sur place. Un périmètre de sécurité a été installé et la circulation est interrompue aux abords de l'immeuble.

La zone de police de Liège explique ce qu'il s'est passé : "Un incendie s’est déclaré dans les caves de la tour Kennedy vers 14h. Les fumées ont pris le chemin des gaines techniques. Les pompiers sont sur place. L’officier des pompiers a demandé aux habitants de la tour de rester confinés le temps des opérations. Un périmètre a été établi pour permettre aux services de secours de travailler. La phase communale a été déclenchée."